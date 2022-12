Soul Circus Gospel Choir al Palmanova Village

Un grande classico del Natale: domenica 18 dicembre dalle 16, appuntamento al Palmanova Village con il concerto dei Soul Circus Gospel Choir, uno dei cori più apprezzati del Friuli Venezia Giulia, un poliedrico ensemble vocale che canterà i più famosi Christmas carols, i classici rivisitati e brani inediti.

In collaborazione con Azalea Promotion, l’azienda friulana specializzata in concerti e grandi eventi, Palmanova Village regalerà ai propri clienti un pomeriggio di festa e magia, in perfetto clima natalizio. L’energia della musica gospel accompagnerà lo shopping delle Feste, mentre la passeggiata per le vie del village sarà occasione per ammirare gli allestimenti natalizi e la grande nuova installazione dell’artista Geometric Bang che sta trasformando il Palmanova Village in una galleria d’arte a cielo aperto.

Nato nel 2002 a Ronchi dei Legionari, il coro Gospel Soul Circus propone musica gospel, spiritual e musica tradizionale africana: grazie a numerose collaborazioni e commistioni, il coro unisce gospel, rock e altri generi musicali per una sonorità originale e sempre coinvolgente.