Sound Brass Ensamble in concerto a San Canzian d'Isonzo

Per la rassegna di incontri 2020 Estate Insieme. Ri-Viviamo il nostro territorio, promossa dall’Amministrazione comunale di San Canzian d’Isonzo in collaborazione con le Associazioni culturali e la Pro-Loco, nuovo appuntamento musicale a cura dell’Associazione Arcadia.

Giovedì 13 agosto, con inizio alle ore 21.00 concerto d‘eccezione con il Sound Brass Ensamble con un godibile programma dedicato alle colonne sonore dei film più noti e alla musica leggera. Si potranno ascoltare brani che tutti conoscono elaborati con arrangiamenti originali e sviluppati per quintetto d'ottoni da un organico di musicisti di successo. Alle trombe: Andrea Bonaldo e Giuseppe Minin, al corno: Alessandra Rodaro, al trombone: Lorenzo Tomasini e alla tuba: Daniele Spano.

Il gruppo di maestri che si esibirà a San Canzian ha suonato con prestigiose orchestre e calcato i teatri e le sale da concerto d’Europa e di mezzo mondo. Si tratta di musicisti che con successo si sono esibiti in celebri festival e importanti teatri, hanno partecipato come ospiti a varie trasmissioni radiofoniche e televisive, registrato numerose pubblicazioni discografiche oltre ad essere autori di composizioni e arrangiamenti particolari.

Per motivi tecnici imprevedibili il gruppo si esibirà nel giardino del Centro civico Primo Levi in via Trieste a San Canzian d’Isonzo in una cornice verde inconsueta ma suggestiva poco lontana dalla piazza e dalla parrocchiale della località isontina. Una serata che si annuncia di altissimo livello musicale non priva di divertimento offerta ad ingresso gratuito agli amanti della musica per ritornare a godere di importanti momenti d’incontro nei luoghi del territorio.

Per assistere al concerto saranno disponibili esclusivamente posti a sedere e le persone dovranno usare la mascherina.