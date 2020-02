Sounds Good, 'Judy' in lingua originale

Per il ciclo Sounds Good lunedì 3 febbraio arriva al cinema Centrale in versione originale Judy, un biopic emozionante sulla leggendaria Judy Garland, magistralmente interpretata da Renée Zellweger, già vincitrice di un Golden Globe e candidata all’Oscar come miglior attrice. Il film sarà proiettato lunedì 3 alle 19.20 in versione inglese con sottotitoli italiani. Disponibile presso la cassa del cinema una scheda per la comprensione del testo curata come sempre da Wall Street English.

Sono passati 30 anni da quando Judy Garland è diventata una star grazie a Il Mago di Oz. Dopo aver lavorato per 45 dei suoi 47 anni, Judy è esausta, afflitta dai ricordi di un’infanzia perduta e tormentata dal desiderio di tornare a casa dai suoi figli. Riuscirà a trovare la forza per andare avanti?

Tornano in versione originale anche 1917, film di Sam Mendes vincitore di 2 Golden Globes e candidato a 10 premi Oscar (al Visionario lunedì 3 febbraio alle ore 20.10) e Jojo Rabbit, favola nera che mescola dialoghi surreali, situazioni esilaranti e momenti di grandissima ironia (al cinema Centrale martedì 4 febbraio alle ore 21.40).

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.