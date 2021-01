Spaccapietre sugli schermi di #iorestoinsala

Domenica 7 febbraio arriva in esclusiva sugli schermi virtuali di #iorestoinSALA 'Spaccapietre', opera seconda di Gianluca e Massimiliano De Serio. A presentarlo al pubblico in diretta streaming alle ore 20.30 saranno proprio i due registi, accompagnati dai protagonisti Salvatore Esposito - celebre attore napoletano, noto al grande pubblico per il suo ruolo in Gomorra –, Licia Lanera e dal giovane Samuele Carrino.

La diretta sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it.



Dopo la calorosa accoglienza alle Giornate degli Autori della 77ma Mostra del Cinema di Venezia 2020 - unico film italiano in concorso -, il film è stato selezionato anche al Pingyao International Film Festival e ha ottenuto il premio ecumenico all’International Film Festival Mannheim - Heidelberg.



Dopo un grave incidente sul lavoro Giuseppe è disoccupato. Suo figlio Antò sogna di fare l’archeologo e pensa che l’occhio vitreo del padre sia il segno di un superpotere. Sono rimasti soli da quando Angela, madre e moglie adorata, è morta per un malore mentre era al lavoro nei campi. Senza più una casa, costretto a chiedere lavoro e asilo in una tendopoli insieme ad altri braccianti stagionali, Giuseppe ha ancora la forza di stringere a sé Antò, la sera, e raccontargli una storia. Gli ha promesso che un giorno riavrà sua madre, e rispetterà quella promessa, a qualunque prezzo.



Per i registi “un film d'amore paterno in cui affiorano puri i temi della morte, della violenza, della paura, dell'amore, della vendetta.”



Spaccapietre rimarrà in programma sugli schermi di #iorestoinsala anche nei giorni successivi all’evento.