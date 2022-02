Speciale Fellini con 'La Dolce Vita'

Lunedì 7 febbraio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas, nell’ambito di Essai. Rassegna di cinema d’autore, arriva lo Speciale Fellini. Il protagonista di questa settimana è La Dolce Vita, il film del grande regista distribuito dalla Cineteca di Bologna e ambientato nella Roma negli anni ’60.



La storia inizia quando a Roma, in pieno giorno, compare nel cielo una statua di Gesù Cristo trasportata da un elicottero, che suscita l'interesse di gran parte della popolazione. Marcello Rubini, un aspirante scrittore che lavora per un giornale scandalistico, ne approfitta per far immortalare le scene dai suoi amici fotografi e dal fedele fotoreporter d'assalto Paparazzo. Stazionando ogni sera di fronte ai locali di via Vittorio Veneto, Marcello è sempre in cerca di qualche pettegolezzo o foto sensazionale sulle frequentazioni di personaggi del mondo dello spettacolo, di ricchi borghesi o di nobili in cerca di eccessi. Nonostante la sua compagna Emma sia molto gelosa e depressa, ha frequentazioni con donne di ogni tipo e di ogni ambiente. Nel giorno in cui arriva a Roma un'importante attrice svedese, Marcello accompagna la delegazione in un locale all'aperto tra le rovine romane e poi scappa con la donna per le vie del centro di Roma.



Di seguito i prossimi appuntamenti con lo Speciale Fellini. Il: il cult diretto vincitore dei Premi Oscar per il Miglior Film Straniero e per i Migliori Costumi che racconta la storia di Guido, un regista quarantenne stanco della sua vita; il: una rivisitazione della Rimini degli anni ‘30 che ha vinto il premio Oscar per il Miglior film straniero; il: la storia di un gruppo di trentenni di una piccola città marittima, che vivono nell'eterna attesa di diventare adulti. Nel cast Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi e Leopoldo Trieste; il: il film che racconta il viaggio di nozze a Roma di Ivan e Wanda, una coppia di sposini provinciali. La vacanza viene interrotta quando lei fugge per incontrare il suo idolo, l’attore Nando Rivoli, interpretato dal grande Alberto Sordi;