Speciale Halloween al cinema

Sarà la Disney ad accogliere i giovano spettatori nello speciale appuntamento di Visiokids nei giorni delle streghe! Un mix di corti, adatti ad ogni età, tra classico e moderno che raccoglie alcune delle sue più “paurose” creazioni Disney. Sabato 2 novembre, alle 17, sullo schermo del cinema Centrale Disney … Da paura! Ai piccoli spettatori sarà offerta una deliziosa e sana merenda al sacco.



L’antologia inizia con Le avventure di Ichabod e Mr Toad classico del 1948 tratto dal un racconto di Washington Irving impreziosito dalla voce di Bing Crosby che esegue un paio di fenomenali numeri musicali. La storia è quella dell'alto e dinoccolato Ichabod Crane il nuovo maestro della valle addormentata. Il suo comportamento bizzarro lo rende il bersaglio degli scherzi del bullo della città, Brom Bones. Un giorno Ichabod incotrra Katrina Van Tassel la figlia giovane e bella del più ricco agricoltore della zona e fidanzata di Brom. Sapendo che il maestro si spaventa facilmente, Brom gli racconta la storia del Cavaliere senza testa. Quella notte, il solitario Crane diventa si imbatte proprio nel Cavaliere apparso su un grande cavallo nero. È uno spirito o tutto uno scherzo?



Segue Carl Attrezzi e la luce fantasma corto che vede protagonista il simpaticissimo Cricchetto di Cars. Cricchetto ha compiuto diversi scherzi ai danni dei suoi concittadini. Questi decidono di rendergli pan per focaccia inventando una storia basata su una leggenda del luogo: il "Semaforo fantasma". Secondo la leggenda, il semaforo fantasma sarebbe un misterioso globo di luce blu che si aggira nelle notti d'estate e fa scomparire nel nulla qualsiasi veicolo che incontri.



Questi solo due dei titoli presenti nella raccolta che vedrà altri corti della celebre casa d’animazione. I restanti corti, adatti ad ogni età, saranno una sorpresa per gli spettatori.



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, La Birba - Used Stuff for Kids e City4Moms.