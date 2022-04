Speciale Pasolini, in sala arriva 'Accattone'

Lunedì 2 maggio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas di Fiume Veneto e Villesse, nell’ambito di ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, arriva lo Speciale Pasolini. Il protagonista del primo appuntamento con il grande regista è Accattone, il film distribuito da Cineteca di Bologna che racconta la storia un ladruncolo che cerca di cambiare vita quando si innamora della ragazza che voleva derubare. Nel cast Franco Citti, Franca Pasut, Adriana Asti, Silvana Corsini e Paola Guidi.



“In Accattone ho voluto rappresentare la degradazione e l'umile condizione umana di un personaggio che vive nel fango e nella polvere delle borgate di Roma – ha affermato Pasolini. Io sentivo, sapevo, che dentro questa degradazione c'era qualcosa di sacro, qualcosa di religioso in senso vago e generale della parola, e allora questo aggettivo, 'sacro', l'ho aggiunto con la musica. Ho detto, cioè, che la degradazione di Accattone è, sì, una degradazione, ma una degradazione in qualche modo sacra, e Bach mi è servito a far capire ai vasti pubblici queste mie intenzioni”



I prossimi appuntamento della rassegna saranno il 9 maggio con Mamma Roma e il 16 maggio con Uccellacci e uccellini.