Spettacoli a teatro, si torna all'orario consueto

A seguito dell’annullamento del coprifuoco notturno e dell’aggiornamento delle norme relative alla pandemia, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia cambia gli orari di programmazione degli spettacoli serali a partire da lunedì 31 maggio.



Alla Sala Assicurazioni Generali si ritornerà al consueto orario serale delle 20.30, mentre alla Sala Bartoli gli spettacoli inizieranno alle ore 21.



“Ludwig” con Alessio Boni, in programma lunedì 31 maggio, avrà degli orari comunque particolari perché programmato in doppia replica: la prima andrà in scena alle ore 19 e la seconda alle ore 21.

Si riprenderà regolarmente dal debutto di “Mastro Don Gesualdo” di mercoledì 2 giugno.



Rimarranno invariati invece l'orario d'inizio delle recite pomeridiane della domenica (inizio alle ore 17 in Sala Assicurazioni Generali e alle ore 18 alla Sala Bartoli) e quelli di “Open Rossetti” le visite del teatro “recitate” e condotte dagli attori della Compagnia Stabile.



La biglietteria del Politeama Rossetti sarà aperta da martedì a venerdì dalle 10 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli, la biglietteria lavora esclusivamente per le operazioni legate agli spettacoli in partenza.

Ricordiamo che la capienza delle sale è ridotta per il contingentamento: per informazioni sulla disponibilità di posti e altre eventuali esigenze, invitiamo a contattare la biglietteria telefonicamente, al tel. 040.3593511.