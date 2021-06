Spettacoli annullati, in scadenza i termini per il rimborso

La Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine informa che lunedì 14 giugno 2021 scadranno i termini stabiliti per legge per la richiesta di rimborso dei biglietti relativi a spettacoli annullati a causa dell’emergenza coronavirus e nello specifico:

Solo.The Legend of quick-change di e con Arturo Brachetti;



Zeus, l’aquila e Prometeo, saggio spettacolo della Civica Accademia Nico Pepe con la drammaturgia e regia di Claudio de Maglio; Ditegli sempre di sì con Carolina Rosi e Gianfelice Imparato. Regia di Roberto Andò, produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana.



I possessori di titoli cartacei potranno richiederne il rimborso recandosi agli sportelli di via Trento 4 dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle ore 16.00 alle 19.00. La biglietteria sarà eccezionalmente aperta, sempre con medesimo orario, anche lunedì 14 giugno, termine ultimo per espletare la richiesta.



I possessori di titoli elettronici potranno invece scrivere a rimborsi@teatroudine.it, specificando lo spettacolo oggetto del rimborso, il nominativo cui è intestato il biglietto e relative coordinate bancarie.



Si ricorda l’obbligo di legge di restituire appena possibile alla biglietteria i titoli cartacei degli spettacoli annullati.