Spettacoli in Fvg: in una settimana persi 300 mila euro

Non possiamo sapere se le indicazioni circa l’emergenza da COVID-19 saranno prolungate, oppure se da lunedì 2 la regolare attività degli spettacoli in regione sarà ripresa, dopo una settimana di chiusura totale a cinema, teatri, concerti, conferenze, presentazioni di libri. Sette giorni irreali, mai vissuti primi (persino sotto le bombe della seconda guerra i cinema e i teatri proseguirono la loro regolare attività), evidentemente commisurati alle nuove emergenze. Al di là delle considerazioni (para)-sociologiche sullo stop totale alla cultura, c’è un dato economico da tener conto: quello dei soldi persi e di quelli che, nell’eventualità di ulteriori misure si perderanno.



“Il danno purtroppo è già stato fatto ed è pesantissimo – commenta Renato Manzoni, direttore dell’Ente regionale teatrale del Fvg, che gestisce e coordina le programmazioni di ben 27 cartelloni teatrali, coprendo un totale di quasi 200 giornate recitative – e rischia di diventare irreparabile. In una sola settimana, solo il nostro circuito ha spostato dodici serate e rinviato 80 spettacoli di teatro-scuola: in alcuni casi sono piccole compagnie e riusciremo a recuperare a aprile-maggio, in altre saranno cancellati. Marzo è il mese-clou della stagione, che chiude prima di Pasqua: parliamo di un centinaio di serate in tutto. Gli attori hanno già preso impegni secondo questo calendario e, se per alcuni è possibile spostare, in altri casi c’è il cinema che li attende e quindi salta tutto”.



A un primo, sommario calcolo, l’intero. “Parliamo di un settore, come il teatro, già debole e in sofferenza. Certo, nel nostro caso dobbiamo calcolare che gli abbonati hanno ‘già pagato’, ma al di là dei soldi, c’è da pensare a come convincere la gente a tornare in sala, dopo il martellamento mediatico di giorni e giorni, perché. Speriamo che lo stop sia servito e che non abbia solo alimentato la paura".