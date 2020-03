Spettacoli sospesi al Teatro Verdi di Pordenone

Il Teatro Verdi di Pordenone, per ottemperare alla nuova ordinanza sulle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sospende tutte le attività e gli spettacoli in programma fino al 3 aprile prossimo.



Non appena possibile saranno comunicati aggiornamenti sui recuperi e il prosieguo dell’attività della Stagione artistica.