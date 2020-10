Spettacoli sospesi al Teatrone

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 contenente nuove misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid 19 su tutto il territorio nazionale, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine comunica la sospensione degli spettacoli in programma fino alla data di giovedì 26 novembre 2020 e nello specifico:



Martedì 27 ottobre 2020 - ore 20.45

CERCIVENTO

da Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi

da un progetto di Riccardo Maranzana e Massimo Somaglino

con Alessandro Maione e Filippo Quezel

regia Massimo Somaglino

produzione Teatro dell’Elfo



Venerdì 30 ottobre 2020 – ore 20.45

ZEUS, L'AQUILA E PROMETEO

drammaturgia e regia Claudio de Maglio

con gli allievi del III anno di corso

coreografie di Julie Anne Stanzak

realizzazione Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe



Martedì 10 novembre 2020 – ore 20.45FUROREdal romanzo di John Steinbeckadattamento di Emanuele Treviideazione e voce Massimo Popolizioproduzione Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma - Teatro Nazionaledi Mario Diamenttraduzione, adattamento e regia Andrée Ruth Shammahcon Stefano Santospago - Laura Marinoni, Elia Schilton - Silvia Giulia Mendola, Valentina Bartoloproduzione Teatro Franco Parenti e Fondazione Teatro della ToscanaSono inoltre(sabato 31 ottobre e 7 novembre 2020, ore 16.00), così come le(mercoledì 11 novembre 2020, ore 17.30) nel rispetto dei protocolli di sicurezza: presenza all’ingresso di un termo scanner per il rilevamento della temperatura; postazioni per l’igienizzazione delle mani; uso obbligatorio della mascherina; rispetto del distanziamento di 1 metro fra le persone.sopra elencati ed è spiacente per il disagio che ne consegue.I biglietti emessi rimarranno validi per le nuove date. È tuttavia possibile richiedere il rimborso dei relativi titoli alla biglietteria del Teatro (via Trento, 4 – Udine) che rimarrà aperta nei consueti orari: dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 (chiuso domenica, lunedì e giorni festivi). Per informazioni scrivere all’indirizzo biglietteria@teatroudine.it.Aggiornamenti sulla programmazione futura sul sito www.teatroudine.it, sulla pagina Facebook e via newsletter.