Spettacolo 'No tu sâs ce che tu âs'

Si conclude il palinsesto 2019 de Il Caffè del Venerdì al teatro Palamostre domenica 29 dicembre alle 17.30 con la presentazione del musical in lingua friulana “No tu sâs ce che tu âs”. Lo spettacolo sarà portato in scena dal gruppo teatrale e musicale “Parcè no?”, in collaborazione coi cori “Alpe Adria” di Treppo Grande e “Rose di mîl” di Montenars (diretti da Alessandro Tamelleo) e con i musicisti Alessio de’ Franzoni (piano e armoniche), Alessandro Tammelleo (piano e tastiere), Stefano Isola (chitarra), Mauro Meroi (contrabbasso) e Alessandro Piputto(percussioni).

Si tratta di un musical del tutto originale con le musiche composte da Alessio de’ Franzoni, il testo dei canti di Sara Rigo, libretto teatrale e regia di Anna Placereani.

E’ un’opera che mancava nel nostro contesto regionale, prima e unica nel suo genere, che unisce musica e recitazione, utilizzando il friulano in modo semplice, leggero e allegro, “par vie che cun la ridade si pò fâ passâ e imparâ tant” (con una risata si può far passare e imparare molto). Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro (intero) e di 8 euro (ridotto per i bambini di età fino a 12 anni). Il ricavato della serata andrà a inanziare il premio “Un cun plui braure dai nestris” istituito dall’Associazione I Musicologie che andrà a premiare il miglior musicista della nostra terra friulana. La serata gode dell’importante patrocinio del Comune di Udine. Viste le molte richieste di partecipazione, si consiglia la prenotazione del posto in sala sul sito www.ilcaffedelvenerdi.it

Vi aspettiamo allo spettacolo e, come sempre, auguriamo un “buon caffè a tutti”!