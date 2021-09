Spilimbergo, anteprima musicale 'Aspettando Tiziano'

Al via la serie di eventi a corollario della mostra "Tiziano tra Venezia e Spilimbergo" (2-31 ottobre), voluta fortemente dall'amministrazione comunale e incentrata sul ritorno nella cittadina mosaicista dopo 500 anni del ritratto realizzato nel 1534 dal grande maestro cadorino su commissione di Zuan Paolo da Ponte.



L'esordio del ricco calendario culturale avverrà domenica 26 settembre alle 20.30 nel Duomo di Santa Maria Maggiore con il concerto d’anteprima "Aspettando Tiziano". In programma musiche di Vivaldi, Albinoni, Marcello, Cordans, Galuppi. Si esibiranno l'Associazione musicale Tomat e l'Orchestra barocca San Marco di Pordenone. Maestro di concerto Davide De Lucia, riconosciuto specialista di musica rinascimentale e barocca, conoscitore approfondito della prassi esecutiva e del repertorio vocale e strumentale antico. Ingresso libero con il Green Pass fino esaurimento posti.



La stessa mostra avrà a Palazzo Tadea interessanti opere artistiche legate alla musica: infatti saranno esposti i Codici miniati da Giovanni de Cramariis da Udine tra il 1494 e il 1507, contenenti canti per le varie liturgie religiose. Furono commissionati per lo stesso Duomo di Santa Maria Maggiore. I Codici, autentici tesori d’arte e di pregevoli miniature, sono conservati nel locale archivio parrocchiale e vengono mostrati al pubblico dopo quasi quarant’anni dall’ultima esposizione ufficiale a Spilimbergo.



“Tiziano tra Venezia e Spilimbergo” è organizzata dal Comune di Spilimbergo in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, l'ERPAC (Ente Regionale Patrimonio Culturale), l'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Concordia-Pordenone, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, il CRAF (Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia), con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.La mostra, di cui è curatore Federico Lovison, si avvale del patrocinio dell'Università degli Studi di Udine e del Consorzio per la salvaguardia dei Castelli storici del Friuli Venezia Giulia. Hanno operato alla sua realizzazione l'Area Cultura e valorizzazione turistica del territorio del Comune di Spilimbergo guidata da Marco Salvadori, in stretto contatto con gli assessori alla cultura Ester Filipuzzi e al Turismo Anna Bidoli. Partner Scuola Mosaicisti del Friuli, Conte d’Attimis-Maniago, Falegnameria Rizzotti Spilimbergo, FAI Spilimbergo, Ecomuseo Lis Aganis, Società Filologica Friulana, Associazione musicale Tomat, Orchestra San Marco, Associazione Antiqua, Pro Spilimbergo, UTE Spilimbergo, IIS Il Tagliamento.