Il Comune di Corno Di Rosazzo è orgoglioso di presentare il concerto “Spilimbrass Quintet interpreta Charlie Chaplin”, che si terrà nella prestigiosa cornice di Villa Nachini Cabassi venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 20.45.

Formatosi nel 2003 a Spilimbergo, in occasione dei Corsi internazionali di perfezionamento musicale organizzati dall’Istituto musicale Guido Alberto Fano, i componenti del quintetto sono professionisti pluripremiati: Mario Barsotti, tuba dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Mirko Bellucco, tromba dell’Orchestra del Teatro La Fenice, Andrea Corsini, primo corno dell’Orchestra del Teatro La Fenice, Fabiano Cudiz, prima tromba dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e Antonello Mazzucco, trombone dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino. Ognuno vanta esecuzioni con i più prestigiosi direttori d’orchestra quali Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Riccardo Muti e molti altri, esibendosi con orchestre a livello nazionale e in numerose tournée in Europa, Stati Uniti e Asia.

Il progetto Chaplin consiste nella proiezione di due cortometraggi giovanili del comico: “Easy Street” e “The Adventurer”, entrambi risalenti al 1917. L’accompagnamento musicale del quintetto, appositamente commissionato al compositore Mark Hamlyn, funge da colonna sonora rispettando lo stile dell’epoca e permettendo un ideale viaggio nel tempo. Timothy Broocke, rappresentante italiano dell’Associazione Chaplin di Parigi è supervisore della realizzazione musicale, e proprio dalla stessa associazione sono stati consegnati i filmati agli Spilimbrass. Questa interessante proposta avrà luogo nella splendida location di Villa Nachini-Cabassi a Corno Di Rosazzo, una tra le prime ville venete in Friuli, risalente al 1720.