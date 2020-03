Spopolano 'Le favole al telefono'

È iniziato solo due giorni fa e conta già una trentina di biblioteche e associazioni del Friuli Venezia Giulia e decine di lettrici e lettori volontari in costante aumento: “Favole al telefono” è un bel modo per sentirsi più vicini in questo momento così particolare. L’iniziativa fa parte del progetto LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia ed è coordinata da Damatrà.

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una storia: nasceva così il volume “Favole al telefono” e sulla stessa onda nasce l’omonima iniziativa, proposta all’interno di LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia e coordinata da Damatrà, che sta letteralmente spopolando in questi giorni. Vista la grande richiesta e la straordinaria disponibilità di bibliotecari e lettori volontari, le “Favole al telefono” continueranno fino al 28 marzo, aggiungendo ben tre giornate rispetto al calendario iniziale.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, sarà sufficiente chiamare i numeri 347 4492414 e 333 1333549, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. A rispondere sarà Damatrà. Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera.

“Se trovate occupato”, spiegano gli operatori di Damatrà, “abbiate la pazienza di riprovare… Siete davvero in tantissimi a chiamare! Ce la stiamo mettendo tutta e ringraziamo di cuore tutte le persone che stanno collaborando con noi in questa avventura, senza il cui entusiasmo non sarebbe possibile raccontare ancora”.

Le favole ad oggi si sono sparse su tutto il territorio nazionale e internazionale: le telefonate stanno arrivando dal Lazio, dalle Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Sicilia, dalla Calabria e alcune anche dall’estero. “Ieri – raccontano gli operatori - una zia di Monaco di Baviera ha voluto regalare una favola alla nipote e una telefonata è arrivata anche da Zurigo”. Un segnale di grande attenzione ai più piccoli e all'unione delle famiglie, che in un momento di tanta difficoltà aiuta a rimanere in contatto nel nome della lettura.

L’iniziativa è una collaudata azione del progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 del Friuli Venezia Giulia e si realizza in collaborazione con le biblioteche e i lettori volontari di Ampezzo, Artegna, Campoformido, Carlino, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Cormons, Fagagna, Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Moggio Udinese, Monfalcone, Pasian di Prato, Ragogna, Remanzacco, Rivignano Teor, Roveredo in Piano, San Giorgio di Nogaro, San Michele al Tagliamento (VE), San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Spilimbergo, Staranzano, Tolmezzo, Trasaghis, Trieste, Udine, Associazione Les Vilanes di Fagagna, Mediateca La Cappella Underground di Trieste, Associazione Leggere per Vivere di Trieste e volontari Nati per Leggere, Libreria W Meister & co. di San Daniele del Friuli.

LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della lettura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha come partner il Consorzio culturale del Monfalconese, il Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, l’AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG e l'Associazione Culturale Pediatri.

PRENOTAZIONI FAVOLE AL TELEFONO:

TEL 347 4492414 oppure 333 1333549

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17

LE FAVOLE AL TELEFONO SI POSSONO RICEVERE:

giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, ore 10 – 12 e ore 19 – 21

giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, ore 10 – 12 e ore 19 – 21