Spostato il concerto dei Pink Sonic

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle nuove disposizioni ministeriali, è stato posticipato a venerdì 22 maggio il concerto dei Pink Sonic, inizialmente previsto per il 4 aprile al Teatro Accademia di Conegliano (Treviso). I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. Tutte le info su www.futuraeventi.it.



I Pink Sonic si annoverano fra quotati tributi ai Pink Floyd a livello europeo. La band propone un sound capace di mantenere fedelmente il lato rock e la psichedelia dei mostri sacri Roger Waters e David Gilmour. Nel loro nuovo spettacolo, curato nei minimi particolari, con scenografie straordinarie, giochi di luce magistrali e immancabili colpi di scena, i Pink Sonic propongono una scaletta composta da capolavori immortali, tratti da album memorabili come “The Piper at the Gates of Dawn” (1967) a “Wish You Were Here” (1975), da “The Dark Side Of The Moon” (1973), al mitico “The Wall” (1979).