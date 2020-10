Stagione teatrale slovena a Gorizia al via

Lunedì 26 ottobre, con inizio alle 20.30, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via Italico Brass 20), la prima rappresentazione teatrale nell’ambito della stagione teatrale 2020/21 a Gorizia del Teatro Stabile Sloveno di Trieste, e cioè il musical di Andrej Rozan Roza “Ljubezenske prevare” (Inganni d’amore), per la regia di Žiga Flajnik.



Nella vita reale non esistono solo storie romantiche. Oltre ai classici e agli ideali, ci sono altre possibilità, nelle quali la fantasia umana trova spazio per incredibili intrighi. Con i ritmi di popolari canzonette ci verrà raccontata la storia ben nota del gatto con gli stivali che avrà risvolti inaspettati. Come tante storie d’amore nel mondo reale. Questa è la storia di Julia, figlia dal gusto aristocratico, e del dilemma della “scelta giusta”. Nel mondo dei ricchi le regole appaiono diverse…



La rappresentazione sarà corredata da sovratitoli in italiano.Con questo spettacolo inizia anche la nuova edizione del Premio Primorski dnevnik che invita gli spettatori ad esprimere il proprio giudizio sullo spettacolo attraverso apposite schede che permetteranno al quotidiano di redigere un bilancio a fine stagione sulla base delle opinioni degli spettatori, mentre questi ultimi potranno partecipare all’estrazione di un abbonamento omaggio per la prossima stagione teatrale.Presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20), oltre la prevendita, è pure in corso la campagna abbonamenti per la stagione di prosa del Teatro stabile sloveno (SSG) 2017/2018.I prezzi per l’abbonamento teatro sloveno SSG a Gorizia (7 spettacoli): intero € 100,00, ridotto (studenti senza limiti di età) € 50,00, abbonamento famiglia (sconto previsto per i famigliari dell’abbonato che acquistano lo stesso turno) € 93,00; biglietti per singolo spettacolo: intero € 20,00, ridotto per under 26 e over 65 € 17,00 e ridotto per studenti e disoccupati € 10,00.