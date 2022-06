Standing ovation per Stefan Milenkovich

Applausi scroscianti e una lunghissima standing ovation, nella serata di sabato 4 giugno al Conservatorio Tartini di Trieste, per l'esibizione del “violinista del secolo” - come è stato a lungo ribattezzato - l’artista serbo Stefan Milenkovich, figura di riferimento del virtuosismo violinistico mondiale, protagonista di grandi recital sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Kennedy Center di Washington, dalla Cadogan Hall di Londra alla Suntory di Tokyo, ai maggiori teatri italiani.

Nella Sala Tartini del Conservatorio di Trieste iera sera Milenkovich è stato protagonista di una tappa centrale del cartellone Tartini 330, che celebra l'anniversario dalla nascita del violinista e compositore Giuseppe Tartini, poliedrica personalità musicale, culturale e scientifica.

E Milenkovich ieri sera lo ha onorato dedicandogli la prima parte del concerto, con l'esecuzione prima della "Didone abbandonata",una partitura dai toni dolenti ma anche di grande dinamicità, poi con un brano iconico della produzione tartiniana, "Il trillo del diavolo", di virtuosistica irruenza, eseguito con appassionata devozione perchè - ha spiegato Milenkovich - tutti noi violinisti restiamo allievi di Tartini e cresciamo confrontandoci e studiando con la sua musica".

Subito dopo la grande chicca che Milenkovich ha riservato al pubblico del Tartini, in una sala che era da giorni sold out per il suo concerto: la prima esecuzione italiana dei Carmina Burana di Carl Orff, nell’arrangiamento di Ana Krstajic, che da tempo l'artista serbo sperava di poter eseguire in una versione per violino solista e Orchestra d'Archi. Basati su 254 manoscritti di poesie medievali dell'XI, XII e XIII secolo, scoperti nel 1847 in un monastero benedettino a Berna, in Baviera, i Carmina Burana eseguiti da Milenkovich hanno infiammato gli spettatori del Tartini, che hanno salutato l'esecuzione con molti minuti di applausi, tutti in piedi in acclamazione.

A conclusione del concerto, ancora una attenzione speciale per il pubblico triestino, il bis sulle note coinvolgenti della "Bohemian Rhapsody" di Freddy Mercury, tributo a un grande artista del nostro tempo. A dimostrazione che la buona musica non ha confini di genere, epoca e gusto. E a ulteriore conferma che nessuno dei concerti di Milenkovich suona ‘uguale’ al precedente: ciascuno è unico e irripetibile, e regala all'ascoltatore un momento di cui sentirà l’eco molto a lungo nella vita.