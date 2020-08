Stash e The Kolors in concerto a Maniago

I The Kolors, la band capitanata dal carismatico Stash Fiordispino, saranno straordinari protagonisti di un concerto unico in programma il prossimo martedì 8 settembre alla Centa dei Conti di Via Castello a Maniago. Il concerto, organizzato dal Comune di Maniago e Associazione Lis Aganis, in collaborazione con Zenit srl, è a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria da effettuare via mail all’indirizzo thekolorsmaniago@gmail.com a partire dalle 10.00 di lunedì 24 agosto, fino a esaurimento posti. Consultare il regolamento e le modalità di prenotazione su www.ecomuseolisaganis.it, sezione eventi.



“Per la festività tradizionale dell'8 settembre, l'Amministrazione di Maniago ha voluto proporre uno spettacolo che si rivolge alle famiglie e ai più giovani - ha commentato Cristina Querin, Assessore al Turismo, Commercio, Attività Produttive e Pari Opportunità - un evento da vivere in piena sicurezza in un luogo magico come la Centa dei Conti, con tutti i presìdi e i controlli sanitari che la situazione richiede. Divertirsi in sicurezza è possibile.



I The Kolors sono Stash Fiordispino (voce, chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Daniele Mona (synth). Il gruppo nasce a Milano nel 2010 e subito diventa resident brand di uno dei locali più longevi della città: Le Scimmie. Nel 2015 vincono l’edizione di “Amici”, aggiudicandosi anche il premio della critica e pubblicano l’album “Out” subito al primo posto tra gli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 11 settimane consecutive e raggiungendo il quarto platino con oltre 200.000 copie vendute. Segue un tour in tutta Italia nel segno del sold out che si concluderà all’Open Air Theatre di Expo 2015 davanti a più di 10.000 spettatori. Il 19 maggio 2017 esce “YOU”, il nuovo album registrato a Londra e anticipato dal primo singolo “What happened Last Night” feat. Gucci Mane & Daddy's Groove che vanta anche la collaborazione con gli ex Oasis e Beady Eye Andy Bell e Gem Ar-cher. A febbraio 2018 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano “Frida (mai, mai, mai)”. Il 15 marzo 2019 esce il singolo “Pensare male” feat. Elodie. Il singolo, oltre ad aver conquistato il Disco di Platino, è stato uno dei brani più suonati dalle radio italiane e al numero 1 della Classifica Airplay per tre settimane consecutive. Il 4 ottobre 2019 esce “Los Angeles” feat Guè Pequeno che diventa uno dei brani più passati in radio con oltre 3,8 milioni di stream su Spotify e 4 milioni di views su YouTube. “Non è vero” è l’ultimo singolo dei The Kolors; scritta da Stash insieme a Davide Petrella e prodotta dallo stesso Stash insieme ai Daddy’s Groove, la canzone segna un ulteriore passo in avanti nel poliedrico e originale percorso musicale della band. Tra riff funky trascinanti e sonorità black, questo nuovo singolo pesca nella migliore disco music e nella musica d’autore italiana. La canzone è anche un omaggio a Pino Daniele e alle sue sonorità, marchio di fabbrica inconfondibile della sua straordinaria opera.Sul palco di Maniago, il prossimo 8 settembre, i The Kolors saranno protagonisti di un concerto coinvolgente, con una scaletta che vedrà tutti i loro successi, canzoni che hanno permesso al gruppo di conquistare il successo nazionale e affermarsi come una delle band più creative e amate degli ultimi anni.