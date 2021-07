Stazione di Topolò, laboratorio di frontiera dove finisce la strada

Forse è il più piccolo festival al mondo, un laboratorio di frontiera in un paesino di 20 abitanti nelle Valli del Natisone, in Comune di Grimacco, dove finisce la strada, al confine con la Slovenia, e dove si incontrano culture, lingue e suoni da tutto il mondo. Di recente, la Stazione di Topolò/ Postaja Topolove ha ricevuto un sostegno importane: quello della popstar Elisa, da qualche anno affascinata dall’atmosfera magica di un luogo dove non ci sono bar né negozi, ma un aeroporto, un ufficio postale, 5 ambasciate, biblioteche e istituti di studio (reali e/o immaginari).

TANTI PROGETTI MULTIMEDIALI - La cultura come fantasia e trionfo dell’immaginazione e l’incontro tra esperienze lontanissime è al centro anche della 28a edizione del festival, dal 2 al 18 luglio in orari ‘elastici’ e con progetti multimediali, partendo nella giornata inaugurale dai corti di Bill Morrison, il progetto elettronico di Patrizia Oliva e l’avvio di To be continued, maratona sonora nata in occasione della giornata mondiale contro la tubercolosi, con musicisti da tutto il mondo collegati ‘live’ via web per 48 tappe di concerti.



, in programma già nel mattino una lettura dantesca in più lingue (Come una cantica. A riveder le stelle), il concerto per piano solo di Francesco Imbriaco, incontri letterari e proiezioni. E, in occasione del Senjam, la festa del paese, musica col festival internazionale ‘Viktor Ullman’, presentazione de Il misterioso libro di Topolò di Davide Casali e le riprese del video Pleasure rocks, un progetto coordinato da Titta C.Raccagni. Nelle settimane successive, altri progetti originali e ospiti come l’habitué Pif e lo scrittore Paolo Rumiz, installazioni e concerti come quello ormai ‘tradizionale’ con Les tambours de Topolò.