Stella entra nella crew di House Of Talent

House Of Talent, la crew di teen-influencer preferita dalla Generazione Z, si allarga con due new entry. Si chiamano Jashlyn e Stella le due talent e hanno un unico obiettivo: trasformare i loro sogni in realtà. Lo fanno con il supporto di House Of Talent, il loro compagno di viaggio, che come un vero e proprio “acceleratore di sogni” forma i ragazzi per far emergere tutti i talenti e trasformarli in nuove teen-star.

Stella, una giovanissima promessa del canto, vive a Trieste e il suo più grande sogno è diventare una cantante e produrre un album tutto suo. La sua playlist è un mix di generi, può passare con nonchalance da Billie Eilish ai Queen nel giro di qualche beat. Cresciuta a pane, Nutella e vinili, da quando ha 9 anni suona anche il pianoforte, creando un match perfetto piano-voce.

“Fin da piccola sono stata abituata da mia mamma ad ascoltare i dischi dei Beatles e dei Queen. Sono questi artisti un po’ “vintage” che mi hanno avvicinato molto al mondo della musica - afferma Stella -. Oltre al canto però anche il ballo per molto tempo ha fatto parte della mia vita. Da 6 a 13 anni ho praticato danza classica e seguito lezioni di moderna. Presto però vorrei iniziare di nuovo perchè non è mai troppo tardi per mettersi in gioco e per coltivare i propri sogni!”.

Quando si parla di danza hip hop però è Jashlyn la vera It Girl. Ha 17 anni, è di origine filippina ma nata e cresciuta in Italia. L’hip hop le scorre nelle vene dall’età di 8 anni, quando per la prima volta ha messo piede in una scuola di danza, a L’Aquila. Tutti i pomeriggi dopo scuola, per lei c’è solo una cosa: hip hop e TikTok dove è seguita da oltre 411K follower ogni giorno.

“Molti pensano alla danza come un semplice hobby ma per me non è così. - Afferma Jashlyn - Io, come molte ragazze della mia età, frequento lezioni di hip hop ogni pomeriggio, perchè solo con l’allenamento si possono raggiungere i risultati e il mio è quello un giorno di diventare una ballerina di successo. Sono sicura che House Of Talent mi aiuterà tantissimo e non vedo l’ora di venire a Milano e far parte della crew ogni giorno.”

11+2 con le nuove arrivate = 13 talent

Questo il numero di ragazzi under 20 che forma oggi il dream team di HoT seguito da oltre 6 milioni di follower che ogni giorno li seguono su Instagram e TikTok. Con l’entrata di Jashlyn e Stella la crew di House Of Talent diventa ancora più social, condividendo il valore e il talento di tutte le ragazze e i ragazzi che tra allenamenti, lezioni e video, si impegnano per realizzare i propri sogni.