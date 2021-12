Stelle benefiche per la Cri

Compagnie di fama e artisti d’eccellenza per una gara di solidarietà a favore della Croce Rossa Comitato di Udine con la 40a edizione del Gala internazionale di danza ideato dall’Associazione Danza e Balletto: un appuntamento benefico tra tecnica e stile con brani dal repertorio classico e moderno. Sabato 11 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, una serata di solidarietà rivolta ai bambini indigenti del territorio che conta sulla sensibilità degli artisti chiamati a partecipare a titolo gratuito. La risposta anche di étoile e primi ballerini internazionali è stata al solito im - portante, a partire dal pluripremiato talento italiano Davide Dato, principal del Wiener Staatsballett. Da segnalare debutti italiani come l’estratto da Thin Skin, proposto da Chiara Pareo e Rosario Guerra; ABC rivista per Luca Pannacci della Gauthier Dance/Dance Com - pany Theaterhaus Stuttgart; Come again interpretato da Jón Vallejo, che insieme a Francesco Pio Ricci della Dresden Semperoper Ballett presenta anche il duo Faun(e). Non mancano i classici del repertorio, come Cigno nero con Liudmila Konovalova e Alexey Popov del Wiener Staatsballett, brani ironici in prima regionale, le giovani promesse dell’Académie Princesse Grace di Monaco e un progetto sul Patriarcato di Aquileia firmato da Massimo Gerardi, oltre alla consegna del premio nazionale ‘Giuliana Penzi’ a Paola Cantalupo.