Stivalaccio Teatro in scena a Sedegliano e ad Artegna

Dopo le date di Don Chisciotte a San Daniele e Latisana, prosegue la tournée nel Circuito ERT della Compagnia Stivalaccio Teatro che nei prossimi giorni salirà su altri due palchi regionali con Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco, una rivisitazione in chiave Commedia dell’Arte del classico shakespeariano. Il soggetto originale e la regia sono di Marco Zoppello che sarà in scena assieme ad Anna De Franceschi e Michele Mori. Lo spettacolo sarà domani, venerdì 21 gennaio, al Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano e sabato 22 e domenica 23 gennaio al Nuovo Teatro Monsignor Lavaroni di Artegna. Tutte e tre le serate avranno inizio alle ore 20.45. Romeo e Giulietta tornerà in regione anche sabato 12 febbraio con una recita al Biagio Marin di Grado.



L’azione di questo Romeo e Giulietta è ambientata a Venezia nel 1574 quando due saltimbanchi, Girolamo e Giulio, vengono incaricati di recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta. Nel campiello compare anche Veronica, “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad una “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma.

I tre attori della compagnia rileggono il classico shakespeariano con il loro stile irriverente e scanzonato, coinvolgendo il pubblico in un divertente mix di trame, dialetti, improvvisazioni, duelli e pantomime. Una macchina comica che sa rendere contemporanea una tradizione senza tempo.