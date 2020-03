Stop agli spettacoli al Verdi di Trieste

In ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 in merito a “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019”, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, sospende tutti gli spettacoli e tutte le attività rivolte al pubblico fino alla data del 3 Aprile 2020 compreso.



Nello specifico, vengono annullate tutte le rappresentazioni de La Bohème, dello spettacolo Pasticci a Trieste e tutte le visite guidate.



Per informazioni relative al rimborso dei biglietti si può inoltrare email all’indirizzo boxoffice@teatroverdi-trieste.com oppure rivolgersi alla biglietteria del Teatro.



La biglietteria del Teatro Verdi dal 10 marzo al 3 aprile 2020 osserverà il seguente orario: 9.00-13.00, dal martedì al sabato.



Per altre informazioni si prega di consultare il sito http://www.teatroverdi-trieste.com/it/ e i social media del Teatro.