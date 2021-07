Storie sotto le stelle, il teatro all'aperto a Udine

Tornano anche quest'anno a Udine le Storie sotto le stelle, l'appuntamento estivo con il teatro all'aperto, tra luglio e agosto con tre diverse storie per un totale di sei appuntamenti per scoprire personaggi del passato e vicende curiose avvenute nei luoghi della città.



Si parte mercoledì 14 luglio (spettacolo riproposto il 31 agosto) alle 21 con "Francesco Mantica: un papabile friulano", con Francesco Cevaro. Il 21 luglio e 24 agosto, ore 21.00, "Giambattista Tiepolo e il mistero del dipinto" con Francesco Cevaro; 28 luglio e 3 agosto ore 21.00, "Anton Lazzaro Moro: un geologo per arginare il diluvio universale" con Sara Setti.

Tutti gli spettacoli si terranno nella tensostruttura allestita in Piazza Venerio, a Udine (anche in caso di maltempo).



L'ingresso è libero, ma è obbligatoria la prenotazione via Whatsapp o SMS indicando il nome della/e persona/e per cui riservare il posto al numero 338 7748420.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con Comune Di Udine per Udinestate.