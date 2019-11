Strage di piazza Fontana, il ricordo in musica, parole ed immagini

Quest'anno, il 12 dicembre, ricorrono i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana. Per non dimenticare ''la madre di tutte le stragi'', quella cioè che nel 1969 diede avvio a una lunga stagione di terrore in Italia, al Teatro Pasolini di Cervignano, giovedì 12 dicembre, si terrà una serata di musica, parole e immagini di quel tragico evento. La serata prevede la proiezione di due film, a partire dalle 18, “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana e “12 dicembre” di Pier Paolo Pasolini, un dibattito introduttivo e, in chiusura, un concerto dal titolo “12 dicembre nero – memoria di una strage”, una “suite in sette parti” che il pianista Claudio Cojaniz, accompagnato dai Second Time (Mirko Cisilino, tromba, flicorno / Alessandro Turchet, contrabbasso / Franco Feruglio, contrabbasso / Luca Grizzo, percussioni), ha voluto dedicare alle vittime di quella strage, e di quante ne seguirono, esprimendo attraverso la musica la più profonda rivolta a ciò che la determinò.