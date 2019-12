Strauss riportato alla luce e rinnovato

Fine settimana all’insegna dell’operetta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: un genere che non sembra conoscere i segni del tempo e trova nuova linfa vitale grazie a messe in scena brillanti e fresche, che riportano alla luce autentici capolavori. Venerdì 13 è in programma Una notte a Venezia, composta nel 1883 da Johann Strauss, nel nuovo allestimento, con orchestra in buca, della Compagnia Teatro Musica Novecento – più volte ospite del Teatrone -, che ha adattato questo lavoro alle proprie caratteristiche rendendolo, con il consueto garbo e rispetto, ancora più attuale.