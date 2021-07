Stravinsky e Piazzolla alla Brunelde di Fagagna

Lunedì 2 agosto, alle 18 alla Casaforte “La Brunelde” di Fagagna, un programma in omaggio a Piazzzolla e Stravinsky per celebrarne rispettivamente i cent’anni dalla nascita e i cinquant’anni dalla morte. Protagonista della serata il Modern Ethno Trio composto da Simone D’Eusanio al violino, Roberto Daris alla fisarmonica, Tullio Zorzet al violoncello. Verranno eseguite di Astor Piazzolla in apertura le “Quatro Estaciones Portene”, cui seguirà la Suite dall’Histoire du Soldat” di Igor Stravinsky, per chiudere con una rara e raffinata partitura del Maestro di Buenos Aires : “Tango Ballet”.