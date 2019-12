Studenti di russo sul palco a Udine

Gli studenti del corso di lingua russa dell’Università di Udine vestiranno i panni degli attori domani, giovedì 5 dicembre, diventando i protagonisti dell’evento teatrale “D’identità, di morte e di altre sciocchezze” che si terrà dalle 16.30 nella Sala Madrassi a Udine (via Gemona 66). Gli studenti metteranno in scena alcuni testi di Daniil Charms, scrittore russo del 900, con la regia di Giovanni Folena.



Lo spettacolo conclude il laboratorio teatrale, coordinato da Folena, al quale hanno partecipato alcuni studenti di lingua russa. L’esperienza laboratoriale rientra in un progetto didattico diretto dalla professoressa Rosanna Giaquinta e sostenuto dal dipartimento Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (Dill) dell’ateneo friulano.