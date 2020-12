Su Radio Onde Furlane l'ultimo dell'anno è Apocalypse Loud!

Radio Onde Furlane si conferma un luogo di incontro di sensibilità e personalità diverse, uno spazio di libertà e di creatività e un punto di riferimento per artisti e musicisti anche per l'ultimo dell'anno.

Giovedì 31 dicembre, infatti, sulle frequenze della “radio libare dai furlans” (90 Mhz per la maggior parte del Friuli, 90.2 Mhz per la Carnia e www.radioondefurlane.eu, in streaming ovunque nel mondo), con inizio alle 21 il passaggio dal 2020 al 2021 sarà accompagnato da una puntata speciale di “Loud!”, trasmissione settimanale dedicata alle sonorità non convenzionali, a cura di Cristiano Deison, che si avvale per l'occasione di numerosi e qualificati contributi “esterni”.

L'ultimo appuntamento dell'anno con il programma, specializzato in noise, ambient, elettronica e sperimentazioni sonore di ogni tipo, si intitola “Apocalypse Loud!” e raccoglie una variegata serie di contributi, tra musiche e letture, aggregata in un flusso di suoni e in un racconto collettivo il cui filo conduttore è una visione apocalittica del presente e del futuro.



