Su Rai Due la seconda serie di 'Volevo fare la rockstar'

La prima serie ha esordito su Rai Due nel gennaio 2019 ed è stata un successo nazionale. Stiamo parlando di 'Volevo fare la rockstar' del regista goriziano Matteo Oleotto, che proprio oggi sui social ha annunciato la data di messa in onda della seconda serie, girata in Friuli Venezia Giulia lo scorso anno. L'appuntamento è per mercoledì 23 marzo, alle 21.20, su Rai Due.

La fiction, che vede tra i protagonisti l'attore udinese Giuseppe Battiston e Valentina Bellè, è ispirata all'omonimo blog di Valentina Santandrea che, mamma di Camilla, Lucia e Carolina, racconta la sua famiglia moderna, un po' strampalata ed eccentrica allo stesso tempo.

A gennaio 2021 la Pepito Produzione ha girato a Cividale del Friuli e a Ruda, all'antica Amideria Chiozza, Gorizia e Cormons.

Otto, in tutto, le puntate della serie diretta da Oleotto, una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Nel cast ritroveremo la coppia Giuseppe Battiston e Valentina Bellè insieme con Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera, mentre tra le new entry arriva Anna Ferzetti nel ruolo di Silvia e Francesco Di Raimondo nei panni di Fabio, un artista molto talentuoso.