Su Rai5 il Teatro Verdi di Pordenone con 'I concerti delle 18'

La rassegna di musica da camera del Teatro Verdi di Pordenone ”I concerti delle 18”, realizzata con il sostegno di Fondazione Friuli, approda nuovamente sul canale cultura tematico Rai 5 con un concerto andato in scena lo scorso gennaio, poche settimane prima della chiusura in Italia dei teatri. La rassegna, ideata e prodotta dal Verdi, sperimentava quest’anno una nuova, fortunata formula basata sul dialogo in musica tra Maestri, protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, e allievi, giovani promesse del concertismo, per ribadire ancora una volta il ruolo del Teatro di Pordenone quale palcoscenico ideale per i nuovi talenti. Sono davvero poche le strutture in Italia ad offrire una programmazione di musica classica che trova l’interesse e il riscontro del massimo canale tematico culturale: oltre al Verdi di Pordenone, si annoverano solo teatri come la Scala, l’Accademia di Santa Cecilia, l’Opera di Roma e pochi altri.



Dopo il grande successo della, è adesso la volta di un nuovo appuntamento, sempre nel segno di Beethoven, a cui il Teatro quest’anno ha riservato svariati omaggi per i 250 anni dalla nascita, alcuni purtroppo rimasti irrealizzati a causa dello stop forzato delle attività. Il pianoforte era lo strumento prediletto dell’immenso compositore e musicista tedesco, e proprio i tasti del piano sono stati il terreno di incontro e dialogo tra i protagonisti delle esibizioni.Domani,che ha condiviso il palcoscenico con due nuove promesse del pianoforte Simone Ivaldi e Marco Pulina: un’esecuzione all’insegna di un Beethoven segreto, con l’ascolto della Grande Fuga op. 134 nella versione originale per pianoforte a quattro maniLa Biglietteria del Teatro ha aperto al pubblico per le procedure di rimborso di biglietti e/o abbonamenti. Si potrà accedere, uno alla volta, previo appuntamento da fissare telefonicamente, al numero 0434 247624 dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 dal lunedì al venerdì, o via mail scrivendo a biglietteria@comunalegiuseppeverdi.itAll’esterno della Biglietteria è stata installata una cassetta postale dedicata a chi volesse consegnare eventuali richieste di rimborso. Le stesse dovranno essere in busta chiusa contenente: la propria richiesta scritta, i propri contatti e i biglietti e/o gli abbonamenti in originale. Ogni persona verrà successivamente ricontattata dal personale del Teatro.Proseguono intanto anche le numerose adesioni alla campagna nazionale #iorinuncioalrimborso, che abbraccia il mondo teatrale e che aiuta il Teatro a proseguire la sua attività culturale a distanza.