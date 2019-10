Su Telefriuli torna il gioco a quiz Lo Sapevo!

Ritorna Lo Sapevo!, l’avvincente quiz di Telefriuli condotto da Alexis Sabot, che ogni venerdì in diretta dalle 21 vede protagoniste le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.



Ventotto le Pro Loco che si sfideranno nel corso di questa quarta edizione, rispondendo a domande legate al territorio e dando la corretta traduzione delle parole in friulano. I componenti della Società filologica friulana dedicheranno, invece, un approfondimento ai territori delle Pro Loco concorrenti. Tra le novità le domande rivolte direttamente dai sindaci e da personaggi del mondo sportivo regionale.

Immancabili i tre domandoni, due proverbi e la voce misteriosa, e la possibilità di intervenire da casa per rispondere alle domande e aiutare le Pro Loco concorrenti.



Chi saranno gli sfidanti della prima puntata? La Pro Loco di Colloredo di Montalbano sfiderà San Daniele del Friuli. Appuntamento alle 21, in diretta, su Telefriuli (canale 11 e canale 511 in Hd).



Nella foto la Pro Loco di Majano, vincitrice dell'edizione 2018, e la seconda classificata Sequals.