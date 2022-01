Successo per la 41esima edizione il Concerto di Fine Anno a Pordenone

Ha festeggiato la sua 41^ edizione il Concerto di Fine Anno a Pordenone, dove la tradizione si è interrotta solo nel 2020 mentre l’Italia tutta si trovava in zona rossa. Anche quest’anno, però, l’effetto pandemia si è fatto sentire, e ha richiesto la massima prudenza: per questo agli spettatori del Teatro Verdi affluiti nel pomeriggio di oggi – venerdì 31 dicembre, a poche ore dal countdown della mezzanotte - gli organizzatori del Centro iniziative culturali di Pordenone hanno gratuitamente distribuito le mascherine FFP2, necessarie per assistere al concerto, e hanno presidiato le condizioni di massima sicurezza per la fruizione dell’evento, che ha regalato novanta minuti di grande musica con una delle più blasonate compagini orchestrali del nostro tempo, l’ucraina Kharkiv Philarmonic Orchestra nella quale hanno suonato artisti leggendari come Aram Khachaturian, Mstislav Rostropovich, Dmitri Shostakovic, Krzysztof Penderecki. Sul podio dell’Orchestra il Maestro Yuri Yanko, detentore del titolo di "Honoured Worker of the Arts of Ukraine", mentre un talentuoso pianista italiano, il pluripremiato Alberto Ferro, si è esibito come solista, cimentandosi con successo nel Concerto n. 3 in re minore di Sergej Rachmaninov, uno dei banchi di prova più impegnativi perché richiede all’artista una tecnica virtuosistica per affrontare diversi passaggi di alta difficoltà esecutiva. E sono poi sfilati i grandi classici dei concerti di Fine anno, insieme a pagine di Nikolaj Glinka ("Valse Fantaisie"), Aram Khachaturian ("Valzer” da Masquerade) e un crescendo festoso di composizioni di Johann Strauss jr: come la Polka op.332 “Eljen A Magyar!" e la “Bluette-Polka” op. 271, per chiudere con il mitico "Kaiser Waltzer” op.437. Molti applausi per tutti e, fra una nota e l’altra la speranza di poterci affacciare a un 2022 più benevolo dei due anni che lo hanno preceduto.