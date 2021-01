Sugli schermi virtuali del Visionario Sasha e il Polo Nord

Nuovo appuntamento targato Visiokids e #iorestoinsala in programma sabato 23 e domenica 24 gennaio: sugli schermi virtuali del Visionario il film d’animazione Sasha e il Polo Nord, vincitore del premio del pubblico al Festival di Annecy! Il costo dell’evento è di 3 euro.



San Pietroburgo, 1882. Sasha, una giovanissima aristocratica russa, sogna il Grande Nord e si strugge per suo nonno Oloukine, un rinomato esploratore dell’Artico che non ha mai fatto ritorno dall’ultima spedizione alla conquista del Polo Nord. Oloukine ha trasmesso la sua vocazione a Sasha, ma i genitori della ragazza meditano di darla presto in sposa, e hanno già organizzato per lei le nozze. Sasha però si ribella a questo destino e decide di partire alla ricerca di Oloukine, verso il Grande Nord…



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.