Sui social la proclamazione dei vincitori di Videocinema&Scuola 2019 – 2020

La festa di Videocinema&Scuola doveva rinnovare, domenica 29 marzo, il grande abbraccio del Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone con i giovani vincitori: centinaia di allievi delle Scuole Primarie e Secondarie di tutta Italia, selezionati fra i partecipanti alla 36^ edizione del contest Internazionale di Multimedialità promosso dal Centro Iniziative Culturali Pordenone e da Presenza e Cultura. Ma in tempi di Covid-19 l’abbraccio diventa inevitabilmente virtuale e si sposta online: così i vincitori di Videocinema&Scuola 2019 – 2020 saranno annunciati sui canali social sempre domenica, alle 12, dai Papu, il notissimo Duo di cabarettisti – Andrea Appi e Ramiro Besa - che da molti anni accoglie i premiati sul palcoscenico di Casa Zanussi. Appuntamento dunque domenica sui profili social del CICP, con una emozione in più, quest’anno: l’attesa per conoscere i vincitori della sezione dedicata a Guido Cecere, Maestro della fotografia, docente e saggista, storico componente della Giuria di Videocinema&Scuola mancato improvvisamente nell’estate 2019. Inutile dire che l’accesso alla proclamazione è aperta a tutti! «Anche quest’anno, con oltre un centinaio di lavori in gara che hanno dietro un migliaio di studenti e insegnanti di tutta Italia - spiega Maria Francesca Vassallo, presidente CICP – il concorso VideoCinema&Scuola dimostra che la cultura cinematografica è un modo alternativo per narrare la realtà, per promuovere un territorio, per esprimere sentimenti che, in modo più diretto, sarebbero difficili da comunicare. L’impossibilità di praticare il cinema a causa del coronavirus si avverte come una mancanza vera, a testimoniare come le immagini, le storie, il cinema, facciano oramai parte della nostra vita, delle nostre abitudini e l’assenza della frequentazione delle sale cinematografiche si aggiunge alle molte rinunce di questi giorni così strani e irreali. Per questo diventa una dolce consolazione vedere ciò che i ragazzi e i bambini sono capaci di esprimere con una telecamera, con entusiasmo nelle loro scuole, grazie anche all’impegno di tanti insegnanti appassionati». Le opere premiate saranno duplicate in DVD e resteranno a disposizione delle scuole partecipanti al Concorso. Potranno essere utilizzate a scopo didattico oppure come materiale di studio per corsi di aggiornamento. Resteranno inoltre a disposizione presso la Videoteca del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone e visibili in www.centroculturapordenone.it/cicp