Sul grande schermo, 'La pantera delle nevi'

'La pantera delle nevi”' arriva in questi giorni a Cinemazero con uno sconto speciale sul biglietto per i soci del Club Alpino Italiano e Feltrinelli. Il film, diretto da Marie Amiguet e Vincent Munier, narra l'emozionante ricerca di uno dei più grandi e rari felini del mondo, nei selvaggi e inesplorati spazi dell'altopiano tibetano. Ad aggiungere poesia, la splendida colonna sonora firmata da Nick Cave e Warren Ellis. Prodotto da National Geographic, 'La pantera delle nevi', è stato presentato a Cannes e ha vinto il premio come miglior documentario al Trento film festival.

Il docufilm, adatto a tutta la famiglia, racconta con immagini meravigliose il viaggio del fotografo naturalista francese Vincent Munier, classe 1976, e del suo connazionale Sylvain Tesson, scrittore e viaggiatore, in un’avventura invernale in Tibet. Munier condivide con il compagno una nuova attitudine dell’osservazione: la ricerca della sacralità del paesaggio. I due uomini, errando su montagne inesplorate, entrano in contatto con il loro io più profondo. Tesson prende nota e trasforma il senso di quell’esperienza in parola scritta, in un diario che si fa voce narrante del film. Una voce che, nella versione italiana, è doppiata dal Premio Strega Paolo Cognetti, anche lui narratore e amante della montagna.

'La pantera delle nevi' è un film che colpisce dritto al cuore, portando lo spettatore in luoghi mozzafiato, tra le cime più alte del Tibet, dove pochi riescono ad arrivare, a latitudini proibitive, tra i paesaggi più remoti e incontaminati del pianeta e a pochi passi da molte specie animali a rischio d'estinzione, tra cui appunto la bellissima e rarissima pantera delle nevi. Il felino, sfuggente e maestoso, nel film diventa il simbolo della natura incontaminata, metafora di un mondo in pericolo, di un ecosistema delicato e prezioso che, senza interventi decisivi, potremmo perdere per sempre.

