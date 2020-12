Sul grande schermo da Passo Monte Croce Carnico a Passo Pramollo

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna arriva sulla piattaforma streaming AdessoCinema, da venerdì 11 dicembre, il documentario 'Da passo monte croce carnico a passo pramollo. Luoghi, storie e abitanti delle alpi carniche'.



Il documentario racconta l’area transfrontaliera compresa tra Passo Monte Croce Carnico e Passo Pramollo, un’area ricca di valori naturalistici, storici e alpinistici. In questa breve ma intensa narrazione si susseguono i racconti di specie botaniche, fauna selvatica, siti geologici e aree protette; vi sono le descrizioni dei luoghi e dei resti della grande guerra che qui, linea di confine, si è combattuta; alcuni giovani agricoltori e i gestori di un rifugio alpino sono i testimoni di scelte non facili, ma coerenti con i valori della montagna. Non mancano le storie di alpinismo epico, e soprattutto delle persone che, senza clamore ma con tanta passione, lo praticano e lo insegnano ai giovani.



Il documentario, prodotto da, è stato realizzato all’interno di un progetto transfrontaliero Italia/Austria, i cui partner sono il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo friulano e alcune Sezioni dei Club Alpini del Friuli Venezia Giulia e della Carinzia ().sarà disponibile in streaming a € 3,00.Pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker Film, la piattaforma AdessoCinema ha un catalogo di oltre 60 film, fra titoli on demand e gratuiti disponibili in streaming, con proposte di qualità legate al territorio. Il catalogo completo è disponibile su www.adessocinema.it.