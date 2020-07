Sul grande schermo di Udine 'La sfida delle mogli'

Mercoledì 22 luglio alle 21.30 sul grande schermo all’aperto del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio arriva La sfida delle mogli. Diretto da Peter Cattaneo, che molti ricorderanno come il regista di Full Monty, il film è ispirato alla vera storia di un coro inglese composto da mogli di miliari. Kate vive in una base militare e attende con altre donne il ritorno dei mariti dal fronte. Tutte hanno bisogno di tenersi occupate e Kate si offre volontaria insieme a Lisa per l’ideazione di attività ricreative. Compassata e classica l’una, informale e pop l’altra, le due si scontrano su tutto. A metterle d'accordo il progetto di un coro, che le porterà più lontano di quanto pensassero e più vicine ai rispettivi consorti.

La biglietteria del cinema all’aperto apre alle 21. Speciali tariffe estate (ad esclusione dei film in prima visione e degli eventi): €6 biglietto intero senza Card “Io sono Visionario” / €5 biglietto ridotto o con Card (Under 26: € 4.50 biglietto senza Card / € 4.00 biglietto con Card); sono validi gli abbonamenti. Per maggiori informazioni: www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.