Sul grande schermo l'omaggio a Carla Fracci

Liberamente ispirato all’autobiografia di Carla Fracci “Passo dopo passo – La mia storia” e realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film di Emanuele Imbucci con Alessandra Mastronardi ripercorre il percorso umano e professionale di un’icona della danza mondiale, universalmente riconosciuta come una delle più grandi étoile del XX secolo e definita nel 1981 dal New York Times “prima ballerina assoluta”.

Il racconto parte dalla storia di Carla bambina nell’immediato dopoguerra, poi adolescente e giovane donna nella Milano degli anni ‘50-‘60, ne racconta l’ascesa al successo e la difficile scelta di diventare mamma in un momento cruciale della sua carriera. Istinto, passione e sfida, gli elementi che caratterizzano la storia di una grande eccellenza femminile del nostro Paese.

Il film è disponibile al cinema dall'8 al 10 novembre nelle sale del Centrale di Udine, del Nazionale di Trieste, del The Space Cinema di Pradamano e all'Uci di Fiume Veneto e Villesse per poi andare in onda il 5 dicembre su Rai Uno.