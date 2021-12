Sul grande schermo Spider-Man e House of Gucci

Stravaganze, avidità, tradimenti e, infine, un omicidio. La sfarzosa ascesa e caduta della famiglia Gucci attraverso tre generazioni. In anteprima al cinema Centrale mercoledì 15 dicembre alle ore 21.10 House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott che racconta una tra le più celebri dinastie del mondo della moda. Al centro della storia Patrizia Reggiani, una ragazza di umili origini che entra a far parte della famiglia sposando Maurizio Gucci. La sua sfrenata ambizione inizierà a incrinare i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di eventi, che sfoceranno nell'omicidio di suo marito. A darle il volto Lady Gaga, che torna sul grande schermo dopo A Star is Born con una nuova, grande interpretazione. Accanto a lei Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino! Il film sarà proposto in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.

Al Visionario arriva invece Spider-Man: No Way Home, nuovo, attesissimo capitolo della saga Marvel, che sarà proiettato domani 15 dicembre in versione Dolby Atmos alle ore 15.00, 17.50 e 20.40! Mysterio ha rivelato al mondo intero la vera identità di Spider-Man. Separare la vita privata da quella di eroe (non più) mascherato diventa ora per Peter Parker sempre più complicato. Le grandi responsabilità alle quali è chiamato gli impediscono di condurre l’esistenza che aveva immaginato. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso…

Entrambi i film saranno in programmazione regolare dal 16 dicembre, in versione doppiata e in versione originale con sottotitoli in italiano.

Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).