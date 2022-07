Sul palco del Castello di Udine arriva Ernia

Entra nel vivo il calendario dei concerti in castello dopo il successo dei primi due appuntamenti con Steve Vai e Francesco Gabbani. Dedicato al genere rap, invece, sarà l’evento che vedrà protagonista domani Ernia, artista milanese divenuto fenomeno del rap grazie canzoni e album che lo hanno reso uno dei beniamini del pubblico giovane degli ultimi anni.

A Udine Ernia porterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Gemelli Tour 2022”, evento che vedrà anche l’opening act dei 2Rari. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle 19.30. Porte aperte al pubblico dalle 20, opening act dalle 21.20 e a seguire il live di Ernia, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, e inserito nel calendario di UdinEstate. Tutte le info su www.azalea.it

Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, nasce a Milano nel 1993. Fin da giovanissimo stringe un sodalizio artistico e umano con alcuni dei nomi che oggi dominano la scena urban e le classifiche, come Tedua o Ghali. Con quest'ultimo fonda il gruppo Troupe D'Elite, con cui nel 2012, a soli 19 anni, fa il suo debutto. Dopo lo scioglimento del gruppo e un periodo artisticamente pieno di dubbi e ripensamenti, nel 2017 pubblica il suo primo album solista, “Come uccidere un usignolo”. Nel 2018 è la volta di “68”, il suo secondo lavoro, che prende il nome dall'unico autobus che attraversa il suo quartiere d'origine; l'album otterrà un disco di platino. “Gemelli”, pubblicato nel 2020, ha ottenuto un doppio disco di platino. Sul palco del Castello di Udine Ernia proporrà tutte le sue hit, tra cui “Supercalssico”, fra le canzoni più di successo della musica italiana degli ultimi anni, capace di conquistare ben 6 dischi di platino per le oltre 420 mila copie vendute.

I 2Rari sono una delle giovani realtà più riconoscibili del panorama rap: come è espresso dal nome stesso del loro duo, non capita spesso di vedere due gemelli identici al microfono. Dopo aver già fatto parlare a lungo di sé nel circuito degli emergenti, i 2Rari si preparano a conquistare un posto di rilievo nel panorama musicale italiano con il loro primo EP, "2 or Die".