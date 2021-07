Sul palco del Castello la Premiata Forneria Marconi

Nuovo grande appuntamento in musica al Castello di Udine, domani, lunedì 26 luglio. Sul palco ci sarà la band che ha fatto la storia del progressive rock italiano e non solo, la PFM Premiata Forneria Marconi, che porterà a Udine la prima data del tour “La Buona Novella e successi PFM”.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, saranno ancora disponibili alla biglietteria del concerto dalle 19.30. Le porte della venue apriranno alle 20.00, support act con i Barock Project alle 20.45 e inizio concerto PFM in programma alle 21.30. Si ricorda che l’accesso ai concerti in Castello è possibile solo ed esclusivamente dalla rampa di Piazza Libertà. Tutte le info su www.azalea.it

Per il 50ennale dalla prima pubblicazione de “La Buona Novella” che vedeva PFM in studio di registrazione con Fabrizio De André, la band torna a suonare dal vivo la grande opera sui Vangeli Apocrifi. 5 imperdibili date (prodotte da D&D concerti) con “La Buona Novella e successi PFM”. I brani sono stati riarrangiati da PFM, che ha aggiunto alla versione originale parti musicali inedite per esaltare la poesia di Faber in una vera Opera Rock. La seconda parte del concerto sarà dedicata ai i più grandi successi del vastissimo repertorio della band.

Il tour “La Buona Novella e successi PFM” vede sul palco questa formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino e chitarra acustica), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Alberto Bravin (voce, tastiere, chitarra), Eugenio Mori (batteria e percussioni).

Il concerto di Udine sarà aperto dai Barock Project, band scelta direttamente da PFM tra i gruppi del panorama del nuovo prog internazionale.

Fra i prossimi concerti in Castello a Udine ricordiamo quelli di Levante (27 luglio), Nek (2 agosto), Canto Libero (9 agosto), Angelo Branduardi (18 agosto), Omaggio a Morricone con la FVG Orchestra (28 agosto) e Alice canta Battiato con la FVG Orchestra (31 agosto). Biglietti in vendita su Ticketone, info su www.azalea.it