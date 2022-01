Sull’asse Friuli-Spagna un reggae per invocare un domani migliore

L’unione fa la forza, anche nel reggae. I pordenonesi Mellow Mood, da tempo una delle band ‘in levare’ più note nell’intero continente, hanno collaborato con il trio vocale madrileno Emeterians per il loro nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali, intitolato I and I chant. Scritto a distanza nel bel mezzo della corrente pandemica, prodotto e mixato dal dubmaster Paolo Baldini nei suoi studi nella Pedemontana pordenonese, accompagnato da un video girato al Capitol di Pordenone, il brano è una potente esortazione a fidarsi del domani. Dal punto di vista stilistico, ha un sapore distintamente roots: l’ideale per portare un messaggio di speranza e volontà con le voci che si levano insieme, come dice il titolo della canzone, in una sintonia di anime e cuori.

“Il brano – spiega l’autore del testo Jacopo Garzia, uno dei due frontman dei Mellow Mood, con il fratello gemello Lorenzo - vuole interpretare gli eventi che ci coinvolgono, soprattutto quelli difficili e dolorosi, come una possibilità di crescita. Quello che sta accadendo oggi può essere una spinta al miglioramento, sia personale che sociale. Dobbiamo però intraprendere un percorso che ci faccia vedere il bene in tutto il male, e che allo stesso tempo non ci induca in illusioni ingenue, ma anzi ci dia la forza per costruire in noi stessi la fede nella vita e ci spinga a fare la cosa giusta”. L’idea della collaborazione con gli spagnoli Emeterians è nata scrivendo il ritornello e pensando a ‘specialisti’ in atmosfere reggae meditative.



“I and I chant parla di mantenere la speranza, di non arrendersi mai, di essere consapevoli che, nonostante le avversità – spiega Maga Lion degli Emeterians -, è possibile mantenere un atteggiamento positivo, che quelle avversità che superiamo diventino saggezza e che alla fine il bene prevalga La copertina del singolo sul male”.