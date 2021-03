Sulla Infinitezza, caleidoscopio umano

In anteprima su #iorestoinSALA, martedì 23 marzo alle ore 17, Sulla Infinitezza, il nuovo capolavoro del visionario Roy Andersson, Leone d’Argento per la Miglior Regia alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Un’opera che conferma il genio del regista svedese, dopo il Leone d’Oro vinto nel 2014 con il suo Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza.



Ospite speciale di quest’anteprima sarà proprio Roy Andersson, che presenterà il film in diretta streaming dialogando insieme al giornalista Federico Pontiggia. La presentazione sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it.



Una sovrapposizione poetica di quadri, di tableaux vivants che catturano momenti di vita, surreali, drammatici o apparentemente insignificanti. Tra i personaggi ritratti Adolf Hitler, una direttrice marketing, una donna che ama lo champagne e un prete che ha perso le fede. A guidarci in questo viaggio la voce calda di una donna, una sorta di Scheherazade (delle Mille e una notte) che racconta la storia dell’umanità e invita gli spettatori a riflettere sulla preziosità e la bellezza della nostra esistenza. Ode e lamento al tempo stesso, un caleidoscopio di tutto ciò che è umano, una storia infinita sulla vulnerabilità dell’esistenza.



Sulla Infinitezza sarà in anteprima esclusivamente martedì 23 marzo alle ore 17 (la visione del film dovrà essere fatta obbligatoriamente entro le 48 ore successive).