Sullo schermo gonfiabile arriva 'Vita di Pi'

Non l’ha fermata l’emergenza sanitaria, l’ha sostenuta la voglia di socialità e di eventi: la rassegna Cinemambulante organizzata da Videomante, giunta alla sua quinta edizione, è pronta a girare le piazze del Friuli Venezia Giulia anche questa estate. I film, come sempre, saranno proiettati sull’innovativo schermo gonfiabile 7 mt x4 mt. Quest’anno, la cifra distintiva della rassegna sarà il progetto formativo: saranno i ragazzi dei paesi ospitanti a presentare i film nelle piazze, dopo un breve percorso di formazione con professionisti del settore che li accompagneranno nella conoscenza del mondo del cinema e dei film.



Il programma

Il quinto incontro sarà a Porpetto nell’area festeggiamenti di Castello, sabato 1 agosto: il pubblico assisterà a “Vita di Pi”, film tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel che ha segnato l'approdo al 3D del pluripremiato regista Ang Lee ottenendo 13 candidature e vincendo 5 Premi Oscar, preceduto dalla presentazione dei ragazzi formati da Lorenzo Fabbro. Dopo la laurea in Ingegneria del Cinema al Politecnico di Torino Lorenzo Fabbro, classe 1991, si trasferisce a Sarajevo, dove nel 2017 si diploma in Regia alla film.factory del regista ungherese Béla Tarr. Ha lavorato come assistente e aiuto regia per produzioni nazionali ed internazionali. Il suo mediometraggio “Nestajanje” (Dissolvenza) è stato presentato al 24° Sarajevo Film Festival nel 2018. Dal 2019 fa parte di Aristoteles Workshop, un centro di formazione e sviluppo dedicato alla promozione di una nuova generazione di registi di documentari creativi in tutto il mondo.



L’idea del 2020

Specifiche tecniche

Cinemambulante è nato non solo per portare i film “in strada”, valorizzando così i paesi e le piccole piazze, ma anche per rendere giusto merito a un territorio di risorse umane, legate precisamente al mondo della produzione audiovisiva in Friuli Venezia Giulia. Grazie alla partnership con A.L.A. FVG – Associazione Lavoratori del Friuli Venezia Giulia – l’edizione di Cinemambulante 2020 è focalizzata sui professionisti del cinema nati o residenti nella nostra regione. A loro il compito di formare i giovani che presenteranno i film nei rispettivi paesi.Le proiezioni saranno realizzate con uno schermo gonfiabile Airscreen di 7mt x 4mt, un video-proiettore Panasonic DLP a doppia lampada, un impianto audio da 1000 W. Per ogni proiezione all’aperto sarà previsto uno spazio alternativo in caso di pioggia. Per le proiezioni all’interno è previsto uno schermo di 3,5 mt di base. Le proiezioni saranno gratuite e aperte a un pubblico di circa 100-150 persone.. Sarà garantito il rispetto delle linee guida nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio previste per le varie tipologie di eventi.