Suns Europe, il Friuli punta su una nuova Europa

In un momento in cui gli euroscettici sembrano maggioranza, e il concetto stesso di un continente tenuto assieme da regole comuni, una valuta anti-svalutazione, l’assenza di confini e conflitti, pare passato di moda, in Friuli c’è chi punta a una nuova visione. Da 5 anni, Udine ospita Suns Europe, festival delle arti in lingua minorizzata (un tempo dette ‘minoritarie’), ponendo il Friuli al centro di una vision condivisibile - al di là delle opinioni - nel claim ‘Diritto alla lingua, diritto alla diversità’.

Il festival, organizzato col sostegno di Regione Fvg, Arlef e Fondazione Friuli dalla cooperativa Informazione Friulana (cioè radio Onde Furlane), da sempre fucina di creatività e punto di incontro delle diversità, ha unito l’esperienza locale del festival Suns e quella del Liet International, nato nel 2002 in Frisia per promuovere una sguardo diverso sull’Europa e costituire un’alternativa meno ‘commerciale’ e iper-prodotta all’Eurovision.

Nelle edizioni precedenti – ma anche nella rassegna che lo ha anticipato -, Suns Europe ha dimostrato come sia possibile utilizzare la propria lingua madre ed essere al tempo stesso moderni, vivere la tradizione di linguaggi millenari e la contemporaneità di generi musicali diffusi in tutta la terra. Festival dei giovani per i giovani, che mette in connessione i talenti artistici con un pubblico internazionale, dimostra “la vitalità della produzione artistica nelle lingue europee” – come spiega il direttore artistico Leo Virgili, un musicista abituato alle ‘contaminazioni’ tra generi, lingue e persone - Il festival è un riferimento per una giovane generazione che non ha timore di confrontarsi con la modernità usando le lingue tradizionali minoritarie, che si possono e si devono innestare nella cultura pop con naturalezza per mantenerle vive”.

Baschi, gallesi, irlandesi, frisoni, bretoni, occitani, galiziani, catalani, sardi, grigioni, romanci, ladini, ovviamente friulani, lapponi, ma anche artisti dalle semi-sconosciute Karelia, Chukokta e Buriazia o minoranze come gli svedesi della Finlandia e i croati dell’austriaco Burgenland: nel corso degli anni, il festival ha presentato tutte o quasi le lingue di un’Europa non omologata e non centralizzata. Originale anche nella scelta dei generi musicali: in pratica, tutte le possibili declinazioni di rock, rap, reggae, ecc., escluso il pop!

L’evento conclusivo anche quest’anno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sabato 30. Presentatori due protagonisti delle passate edizioni: il rapper carnico Doro Gjat e la cantautrice ladina Martina Iori. Sul palco, gruppi e artisti da Sardegna (Malasorti), Paese Basco (Mocker’s), Galles (Sybs), Cantone dei Grigioni (Mattiu Defuns), isole Faer Øer (Son of Fortune), galiziani (Ataque Escampe), occitani (Mauresca Fracas Dub), catalani (Magalí Sare), basso sassoni (Leon Moorman). E friulani, con la cantautrice Silvia Michelotti, in gara con un brano dall’ultimo album Il princip content e altris contis, versione in lenghe di alcune fiabe di Oscar Wilde.

La giornata conclusiva di Suns Europe cominca la mattina con l’appuntamento per le scuole. Nel pomeriggio, proiezioni di corti e documentari, in gran parte pluripremiati. Già venerdì 29, al ‘Centrale’, sarà presentato in prima assoluta il nuovo film di Massimo Garlatti-Costa: Predis. La nazione negata, seconda parte di un trilogia partita con Missus per raccontare la storia dei friulani che hanno lottato per i diritti di identità: un viaggio nel ‘900 di Don Giuseppe Marchetti, Francesco Placereani e Antonio Bellina e delle loro lotte per lingua, cultura, identità.