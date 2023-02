Suns Europe lancia il nuovo bando

Gli organizzatori di Suns Europe - festival delle arti nelle lingue minorizzate d’Europa, in programma a Udine e in altre località del Friuli durante il mese di ottobre - hanno deciso di lanciare il nuovo bando in concomitanza con la Giornata Internazionale della lingua madre, martedì 21 febbraio.

La call è rivolta a gruppi musicali e singoli autori la cui produzione artistica sia effettuata in una delle lingue minorizzate d’Europa. Il festival continuerà anche nel 2023 a perseguire l’obiettivo di valorizzare le migliori produzioni contemporanee nelle lingue minorizzate, pertanto anche la sezione musicale darà visibilità alle proposte ritenute più originali e innovative.

Tutti gli artisti interessati potranno aderire, entro e non oltre il 26 marzo 2023, compilando il modulo online disponibile nella sezione dedicata del sito ufficiale dell’evento. Saranno ammesse esclusivamente composizioni originali, scelte a insindacabile giudizio del comitato artistico di Suns Europe. I finalisti selezionati (entro il 16 aprile) saranno invitati nel capoluogo friulano per suonare dal vivo durante la giornata conclusiva del festival, in programma nella seconda metà di ottobre.

La rassegna - organizzata annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, con il sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e la collaborazione di numerosi altri soggetti pubblici e privati - ha il merito di trasformare il Friuli in un crocevia di lingue, culture e artisti, creando un’occasione unica di visibilità per produzioni artistiche di alta qualità ma che, troppo spesso, fanno fatica a raggiungere il grande pubblico.

Tutte le informazioni si possono trovare su www.sunseurope.com, sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’ e sul profilo Instagram.