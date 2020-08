Suns Europe mai così giovane e rosa

Con qualche mese di anticipo, ecco all’orizzonte la sesta edizione di Suns Europe, organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane. Il festival delle arti in lingua minorizzata torna, dopo l’emergenza Covid-19, con un programma non meno ricco di quello a cui ci ha abituati negli ultimi anni, ma una serie di novità!



Una su tutte il Concertone: quest’anno si terrà al Castello di Udine il 30 agosto alle 21. Nel pieno rispetto delle regole per il contenimento del Covid i posti saranno limitati, l’ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito (https://www.sunseurope.com/it/prenotazione , dal 30 luglio). L’organizzazione ha deciso anche di rimandare al 2021 la competizione, ma sul palco ci saranno sempre proposte musicali di alta qualità, elemento assolutamente imprescindibile!

Da segnalare anche la significativa presenza femminile di questa edizione, che vedrà sul colle del Cjistiel artisti con un’età media di 30 anni, altro dato particolarmente significativo: "Spesso si sente dire che le lingue minoritarie fanno parte di un retaggio vecchio, stantio – hanno spiegato gli organizzatori –. Noi con Suns Europe cerchiamo da tempo di sfatare questo falso mito, portando in Friuli musicisti che amano sperimentare con i generi più diversi e moderni. Quest’anno, se possibile, ancor di più delle passate edizioni, i fatti parlano da soli! Sul palco avremo molti giovani che hanno scelto di coltivare la loro passione per la musica cantando nella loro lingua madre".



Nonostante le molte difficoltà gli organizzatori non hanno voluto lesinare sul programma, tanto che– vetrina dedicata alle nuove produzioni musicali friulane – per proseguire fin oltre la metà di settembre con moltissimi appuntamenti sparsi qua e là per il Friuli e fatti di musica, sì, ma anche di cine (cinema), e leterature (letteratura) declinati nelle lenghis minorizadis (lingue minorizzate) del Vecchio Continente.Tutto il programma e le info sono sue sulla pagina Facebook SUNS Europe.